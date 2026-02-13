PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen (12./13.02.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens fünf PKW, die in der Schulstraße in Cuxhaven ordnungsgemäß geparkt waren. In allen Fällen wurden hierbei Außenspiegel abgetreten oder beschädigt.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 13.02.2026 – 11:52

    POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Langen - 11-jähriges Kind schwer verletzt

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es gegen 13:50 Uhr auf der Leher Landstraße in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen hatte ein 11-jähriges Mädchen unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten versucht die Straße zu überqueren. Eine 55-jährige Geestländerin konnte mit ihrem PKW nicht mehr ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:38

    POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Belästigungen von Passanten in Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) meldete ein 32-jähriger Cuxhavener, dass beim Lidl-Markt im Grünen Weg in Cuxhaven eine betrunkene Person Passanten belästigen würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen 42-jährigen, stark alkoholisierten Cuxhavener als Verursacher antreffen. Dieser zeigte sich vor Ort gegenüber den ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:21

    POL-CUX: Erneut Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Loxstedt-Dedesdorf/Hagen im Bremischen-Bramstedt. In der Zeit von Mittwoch (11.02.2026) - 10:00 Uhr bis Donnerstag (12.02.2026) - 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Landwürder Straße in Loxstedt-Dedesdorf befestigt war. Der Automat konnte am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in Hagen im Bremischen, Ortsteil Bramstedt, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren