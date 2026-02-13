Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen (12./13.02.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens fünf PKW, die in der Schulstraße in Cuxhaven ordnungsgemäß geparkt waren. In allen Fällen wurden hierbei Außenspiegel abgetreten oder beschädigt.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell