Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Belästigungen von Passanten in Cuxhaven

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) meldete ein 32-jähriger Cuxhavener, dass beim Lidl-Markt im Grünen Weg in Cuxhaven eine betrunkene Person Passanten belästigen würde.

Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen 42-jährigen, stark alkoholisierten Cuxhavener als Verursacher antreffen.

Dieser zeigte sich vor Ort gegenüber den Einsatzkräften sehr aggressiv und beleidigte diese mehrfach. Er musste daher zu Boden gebracht werden. Ihm wurden Handfesseln angelegt. Hiergegen sperrte er sich massiv und beleidigte weiterhin die Einsatzkräfte. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen. Zu Straftaten gegenüber den Passanten war es im Vorwege nicht gekommen.

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

