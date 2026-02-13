PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Erneut Diebstahl eines Zigarettenautomaten - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt-Dedesdorf/Hagen im Bremischen-Bramstedt. In der Zeit von Mittwoch (11.02.2026) - 10:00 Uhr bis Donnerstag (12.02.2026) - 06:30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, welcher an einer Hauswand in der Landwürder Straße in Loxstedt-Dedesdorf befestigt war.

Der Automat konnte am Donnerstagnachmittag in einem Waldstück in Hagen im Bremischen, Ortsteil Bramstedt, Straße Am Wasserwerk, durch eine Spaziergängerin stark beschädigt aufgefunden werden.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

