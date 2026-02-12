PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zwei Verkehrsunfallfluchten mit hohen Sachschäden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Mittwoch (11.02.2026) kam es in der Zeit von 06:15 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Amtsdamm in Hagen. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde hierbei ein grauer Opel Corsa einer 72-jährigen Hagenerin stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren, vierstelligen Eurobereich.

Wir bitten Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Cuxhaven. Ebenfalls am gestrigen Mittwoch kam es in der Zeit von 09:50 Uhr bis 10:20 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in der Segelckestraße in Cuxhaven. Hierbei wurde ein ordnungsgemäß geparkter, blauer VW Arteon eines 41-jährigen Loxstedters stark beschädigt. Die Schadenssumme liegt ebenfalls im mittleren, vierstelligen Eurobereich. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

