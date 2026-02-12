PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Brand eines Wäschetrockners in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Mittwochmittag (11.02.2026) geriet gegen 12:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Wäschetrockner in Brand, welcher sich in einem Keller eines Einfamilienhauses im Hubertusweg in Hemmoor befand.

Der Trockner konnte durch die Feuerwehr aus dem Keller geholt und abgelöscht werden. Durch den Brand erlitten zwei Anwohner im Alter von 20 und 59 Jahren leichte Verletzungen durch Rauchgas. Beide mussten aber nicht in einem Krankenhaus behandelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

