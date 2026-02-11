Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr auf der BAB27 - Zeugenaufruf ++++ Täter bei Einbruch gestört - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB.27. Am Dienstag (10.02.2026) warfen Unbekannte gegen 16:30 Uhr Gegenstände von der Fußgängerbrücke über die BAB27 nach Schiffdorf-Spaden auf die Fahrbahn. Hierdurch wurde ein Camper der Marke Mercedes-Benz an der Windschutzscheibe beschädigt.

Glücklicherweise kam es nicht zu einem schwereren Unfall oder zur Verletzung von Personen. Das Polizeikommissariat Geestland ermittelt nun wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und bittet Zeugen, die hierzu sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

++++

Geestland. Ebenfalls am Dienstag versuchten zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Drangstedter Straße in der Ortschaft Bad Bederkesa einzudringen. Die Tat ereignete sich zwischen 11:15 Uhr und 11:30 Uhr. Durch einen aufmerksamen Nachbarn wurden die Täter bei der Tatausführung gestört, konnten jedoch unerkannt in Richtung Ortsmitte fliehen. Sie wurden wie folgt beschrieben:

- männlich - ca. 1,75 m groß - schlank

Wer weitere Hinweise hierzu geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei Geestland unter der Telefonnummer 04743 9280 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell