Polizeiinspektion Cuxhaven
POL-CUX: Sachbeschädigung durch mehrere Graffiti am Spielplatz am See Achtern Diek in Otterndorf - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

POL-CUX: Sachbeschädigung durch mehrere Graffiti am Spielplatz am See Achtern Diek in Otterndorf - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)
Cuxhaven (ots)

Otterndorf. Am vergangenen Wochenende sprühten bislang unbekannte Täter im Bereich des Spielplatzes am See Achtern Diek insgesamt 21 Graffiti-Tags, vorwiegend an einer Wand und einer Bank bei den Tischtennisplatten angrenzend an die Deichstraße, aber auch an zwei Spielgeräten, einem Stromkasten und einem Unterstand.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Otterndorf (Telefon 04751 998350) oder in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
