POL-CUX: Vermisste Frau aus Cuxhaven angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Cuxhaven (ots)
Cuxhaven/München. Die Vermisste aus Cuxhaven konnte am heutigen Morgen in München am Flughafen wohlauf angetroffen werden.
Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Lichtbild und die weiteren Informationen nicht weiter zu verbreiten.
Vielen Dank für die Mithilfe!
