Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisste Frau aus Cuxhaven angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/München. Die Vermisste aus Cuxhaven konnte am heutigen Morgen in München am Flughafen wohlauf angetroffen werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Lichtbild und die weiteren Informationen nicht weiter zu verbreiten.

Vielen Dank für die Mithilfe!

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

