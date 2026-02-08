Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Raubüberfall auf offener Straße +++ Einbruch in Lagerhalle +++ Verkehrsdelikte

Cuxhaven (ots)

+++Raubüberfall auf offener Straße+++

Cuxhaven - Am Freitag, 06.02.2026, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Raubüberfall auf einen 28jährigen Cuxhavener. Dieser war zu Fuß in der Abendrothstraße unterwegs und sei hier von mehreren maskierten Personen unter Gewaltanwendung zur Herausgabe seiner Wertsachen gedrängt worden. Hierbei wurde das Opfer leicht verletzt. Die Täter konnten anschließend unerkannt entkommen.

+++Einbruch in Lagerhalle+++

Cuxhaven - Am Samstagabend, 07.02.2026, brachen unbekannte Täter in einen metallverarbeitenden Betrieb, niedergelassen zwischen Alter und Neuer Industriestraße, ein. Hier wurde sich gewaltsam Zugang zu einer Lagerhalle verschafft. Über die Schadenshöhe und das Diebesgut kann derzeit noch keine genaue Angabe gemacht werden.

Zeugen der Taten werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu melden.

+++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinfluss - falsche Kennzeichen angebracht+++

Hemmoor - Samstagmorgen, 07.02.2026, kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor gegen 04:05 Uhr einen Pkw auf der Stader Straße in Hemmoor. Dabei stellte sich heraus, dass der 34-jährige Fahrzeugführer aus Hamburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Zudem waren an dem Fahrzeug spanische Kennzeichen angebracht, die nicht zu dem genutzten Pkw gehörten. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf mehrere Substanzen. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den Fahrer wurden diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Auch der Halter des Fahrzeugs muss mit einem Strafverfahren rechnen, da er die Fahrt zuließ bzw. diese duldete.

+++Zeugenaufruf nach Unfallflucht im Baustellenbereich+++

Loxstedt / BAB 27 - Am Samstag, dem 07.02.2026, ereignete sich gegen 21:00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der BAB 27, Fahrtrichtung Bremen, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Stotel und Hagen. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer hatte vor der Fahrbahnverschwenkung einen Sattelzug und einen Pkw überholt. Er schaffte es nicht mehr rechtzeitig, nach rechts zu wechseln, sodass er mit den Warnbaken kollidierte. Der überholte Pkw-Fahrer konnte noch rechtzeitig ausweichen. Drei Warnbaken wurden beschädigt. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- Euro. Der Polizei liegen Informationen vor, dass es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen schwarzen VW ID.7 handelt.

Weitere Hinweise nimmt das Polizeikommissariat Geestland unter der Rufnummer 04743/9280 entgegen.

+++"45 km/h-Auto" auf der Autobahn+++

Schiffdorf / BAB 27 - Am Sonntag, dem 08.02.2026, gegen 05:30 Uhr, wurde der Polizei gemeldet, dass ein Leichtkraftfahrzeug ("45-km/h-Auto"), auf der BAB 27 fahre. Das Fahrzeug konnte durch Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf der Richtungsfahrbahn Cuxhaven, zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Überseehäfen und Debstedt festgestellt und kontrolliert werden. Der 16-jährige Fahrer aus der Samtgemeinde Hemmoor gab an, dass er den Anweisungen seines Navis Folge geleistet habe. Er hatte sich offensichtlich keine Gedanken darüber gemacht, dass er mit dem langsam fahrenden Fahrzeug eine Gefahr verursacht. Da gesetzlich eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von über 60 km/h Voraussetzung zum Fahren auf der BAB ist, wurde gegen ihn ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und eine Weiterfahrt auf der BAB unterbunden.

