POL-CUX: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss
Cuxhaven (ots)
Geestland / BAB 27
Am Freitag, dem 06.02.2026, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrer eines VW Golf auf dem Autobahnparkplatz Bütteler Holz. Der 28-jährige Bremerhavener war zuvor auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs. Bei der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein entsprechender Vortest bestätigte den vorherigen Konsum von Cannabis. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.
