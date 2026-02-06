Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich des Polizeikommissariats Geestland

Cuxhaven (ots)

Am gestrigen Donnerstag wurden im Bereich des Polizeikommissariats Geestland mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften und nun mit entsprechenden Verfahren und stellenweise führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Auch die Fahrzeughalter müssen mit entsprechenden Verfahren rechnen.

Wurster Nordseeküste/Dorum. Gegen 14:30 Uhr wurde zunächst ein Unfall im Dorumer Niederstrich in der Wurster Nordseeküste gemeldet. Bei Eintreffen der Beamten vor Ort konnte festgestellt werden, dass sich der PKW jedoch lediglich in einer Schneewehe festgefahren hatte. Grund dafür könnte auch die Alkoholisierung des 29-jährigen Fahrzeugführers aus der Wurster Nordseeküste gewesen sein. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Zeugen, die Angaben zum genauen Geschehen vor Ort machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Geestland (Telefon 04743 9280) zu melden.

Bremerhaven/BAB27. Gegen 21:00 Uhr wurde ein PKW Audi an der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd kontrolliert. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass für den PKW kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde dem 35-jährigen Fahrzeugführer aus Geestland untersagt und die Kennzeichen wurden entsiegelt.

Loxstedt/BAB27. Gegen 21:50 Uhr wurde ein Transporter Mercedes-Benz eines 35-jährigen Mannes an der Anschlussstelle Stotel kontrolliert. Hier wurde ebenfalls festgestellt, dass für das Fahrzeug seit Dezember kein gültiger Versicherungsschutz mehr besteht. Die Kennzeichen wurden entsiegelt.

Loxstedt/BAB27. Ein drittes Fahrzeug ohne gültige Haftpflichtversicherung wurde gegen 23:40 Uhr auf dem Autobahnparkplatz Nesse kontrolliert, nachdem es vorher die Autobahn befahren hatte. Für den Transporter bestand bereits seit Juni 2025 kein Versicherungsschutz mehr. Im Rahmen der Kontrolle zeigte der 38- jährige Fahrzeugführer aus Bremen zudem ein Foto eines Führerscheins aus Tschechien vor, bei dem sich Anhaltspunkte ergaben, dass dieser gefälscht war. Auch bei diesem Fahrzeug wurden die Kennzeichen entsiegelt.

