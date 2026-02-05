Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Beleidungen gegen Polizeibeamte nach Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf. Am gestrigen Mittwoch (04.02.2026) wurde gegen 04:20 Uhr ein 33-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW im Bereich der Wesermünder Straße in Schiffdorf kontrolliert. Hintergrund der Kontrolle war, dass er mit seinem PKW bei winterlichen Straßenverhältnissen mehrfach den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Funkstreifenwagen nicht eingehalten hatte.

Während der Kontrolle ergaben sich mehrere Verdachtsmomente, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stand. Ihm wurde daher auf der Dienststelle in Schiffdorf eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt wurde untersagt. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen beleidigte er einen Polizeibeamten mehrfach, sodass er sich nun zusätzlich einem Strafverfahren stellen muss.

