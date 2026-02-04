POL-CUX: Update zum Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen Nordholz und Neuenwalde - Vollsperrung aufgehoben!
Cuxhaven (ots)
Wurster Nordseeküste/BAB27. Die Vollsperrung der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde konnte nach aufwändigen Reinigungsarbeiten soeben aufgehoben werden.
Fahrt bitte weiterhin vorsichtig und witterungsangepasst.
