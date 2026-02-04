PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle am Dienstagmorgen auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/Wurster Nordseeküste/BAB27. Am Dienstagmorgen (03.02.2026) befuhren gegen 05:50 Uhr ein 33-jähriger Geestländer und eine 58-jährige Cuxhavenerin hintereinander die BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum. Die Cuxhavenerin ist nach derzeitigem Stand dicht auf den Geestländer aufgefahren und hatte mehrfach die Lichthupe bestätigt. Nachdem Sie dann auf den Hauptfahrstreifen gewechselt hatte, kollidierte Sie seitlich mit dem PKW des Geestländers. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Die Personen blieben unverletzt.

Gegen 07:25 Uhr kam es auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Nordholz zu einem Verkehrsunfall Eine 32-jährige aus der Wurster Nordseeeküste kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. Der PKW Toyota musste durch einen Abschleppdienst aus dem Schnee befreit werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 04.02.2026 – 14:05

    POL-CUX: Vollsperrung der BAB27 nach Verkehrsunfall mit Sattelzug zwischen Nordholz und Neuenwalde

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste/BAB27. Am heutigen Mittwoch (04.02.2026) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde. Der Fahrer eines Sattelzuges geriet hierbei auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei riss der Tank des ...

    mehr
  • 03.02.2026 – 10:38

    POL-CUX: Einbrüche ++ Benzindiebstahl ++ Urkundenfälschung ++ Verkehrsunfall

    Cuxhaven (ots) - Einbrüche in Gartenlauben Geestland/Langen. In der Nacht von Sonntag, 01.02.26, auf Montag, 02.02.26, brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben einer Gartenkolonie im Brückenweg ein. Die Täter beschädigten die Eingangspforte der Gartenkolonie und brachen dann mindestens vier Parzellen ...

    mehr
  • 02.02.2026 – 11:54

    POL-CUX: Lagerhalle abgebrannt

    Cuxhaven (ots) - Armstorf. In der vergangenen Nacht geriet eine Lagerhalle in Armstorf aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Lagerhalle gehört zu einer ehemaligen Tankstelle und stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer. ++++++ Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven Carsten Bode Telefon: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren