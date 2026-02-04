Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfälle am Dienstagmorgen auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/Wurster Nordseeküste/BAB27. Am Dienstagmorgen (03.02.2026) befuhren gegen 05:50 Uhr ein 33-jähriger Geestländer und eine 58-jährige Cuxhavenerin hintereinander die BAB27 zwischen den Anschlussstellen Bremerhaven-Geestemünde und Bremerhaven-Zentrum. Die Cuxhavenerin ist nach derzeitigem Stand dicht auf den Geestländer aufgefahren und hatte mehrfach die Lichthupe bestätigt. Nachdem Sie dann auf den Hauptfahrstreifen gewechselt hatte, kollidierte Sie seitlich mit dem PKW des Geestländers. Es entstand ein Schaden von mehr als 20.000 Euro. Die Personen blieben unverletzt.

Gegen 07:25 Uhr kam es auf der BAB27 im Bereich der Anschlussstelle Nordholz zu einem Verkehrsunfall Eine 32-jährige aus der Wurster Nordseeeküste kam aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei schneeglatter Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Die Fahrzeugführerin verletzte sich hierbei leicht. Der PKW Toyota musste durch einen Abschleppdienst aus dem Schnee befreit werden.

