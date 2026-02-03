PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbrüche ++ Benzindiebstahl ++ Urkundenfälschung ++ Verkehrsunfall

Cuxhaven (ots)

Einbrüche in Gartenlauben

Geestland/Langen. In der Nacht von Sonntag, 01.02.26, auf Montag, 02.02.26, brachen unbekannte Täter in mehrere Gartenlauben einer Gartenkolonie im Brückenweg ein. Die Täter beschädigten die Eingangspforte der Gartenkolonie und brachen dann mindestens vier Parzellen auf, darunter auch die Gemeinschaftsparzelle. Entwendet wurde nach bisherigem Kenntnisstand vor allem Gartenwerkzeug. Der Schaden liegt im unteren vierstelligen Bereich.

++++++

Wohnungseinbruch

Cuxhaven. In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in die Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Poststraße einzubrechen. Die Täter versuchten die Wohnungstür aufzuhebeln. Als dies misslang, entfernten sie sich unverrichteter Dinge vom Tatort.

++++++

Benzindiebstahl

Geestland/Bad Bederkesa. Am vergangenen Wochenende wurde auf dem Großraumparkplatz An der Burg Benzin entwendet. Unbekannte Täter hatten bei einem geparkten PKW den Kunststofftank beschädigt und das Benzin abgepumpt. Der Schaden am PKW übersteigt den Wert des Diebesgutes um ein Vielfaches. Es wurden etwa 30 Liter Benzin entwendet, der Schaden am PKW wird auf mindestens 1.500 Euro geschätzt.

++++++

Urkundenfälschung - Führerschein im Onlineseminar erworben

Loxstedt/BAB27. Beamte der Polizei Geestland haben am Montagnachmittag einen kuriosen Fall von Fahren ohne Fahrerlaubnis aufgedeckt. Bei der Verkehrskontrolle eines 25-jährigen aus Zeven auf dem Autobahnparkplatz Nesse zeigte der junge Mann, gebürtig aus Burundi, einen Führerschein aus Litauen vor. Bei näherem Hinsehen erkannten die Polizisten, dass der Führerschein gefälscht war. Der Fahrer war überrascht, schließlich hatte er den Führerschein bei einem Online-Seminar erworben. Der gefälschte Führerschein wurde einbehalten, dem Fahrer die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

++++++

Auf der Autobahn überschlagen - Fahrerin verletzt

Cuxhaven/BAB27. Am Montagnachmittag kam es auf der A27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Altenwalde zu einem Verkehrsunfall, bei dem die Fahrerin leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige Cuxhavenerin hatte aufgrund zu hoher Geschwindigkeit auf winterglatter Fahrbahn die Kontrolle über ihren PKW verloren. Das Fahrzeug schleuderte nach rechts, überschlug sich und kam hinter der Seitenschutzplanke zum Stillstand. Die Fahrerin wurde zum Glück nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden am PKW wird auf über 5.000 Euro geschätzt.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

