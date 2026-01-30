PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsdelikte in Hemmoor und auf der BAB27

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am Donnerstag (29.01.2026) wurde gegen 13:45 Uhr, ein 31-jähriger Wingster mit seinem PKW im Lindenweg in Hemmoor kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass die Versicherung des PKW bereits vor mehreren Monaten erloschen war. Weiterhin stellten die Beamten während der Kontrolle fest, dass der Mann unter Betäubungsmitteleinfluss stehen könnte. Ein anschließender Drogenvortest erhärtete den Verdacht, er stand unter dem Einfluss von Cannabis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

++++

Loxstedt/BAB27. Gegen 17:50 Uhr wurde ein 21-jährigen Fahrzeugführer aus Beverstedt auf der BAB27 im Bereich Loxstedt kontrolliert. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. An dem PKW waren bereits entsiegelte Kennzeichen angebracht, welche nicht zu dem Fahrzeug gehören. Der PKW war nicht zugelassen. Die Fahrt endete auf dem Autobahnrastplatz Nesse-Ost, die Weiterfahrt wurde untersagt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

