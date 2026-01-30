Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht auf der B437 - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Loxstedt/B437. Am Donnerstag (29.01.2026) kam es gegen 16:45 Uhr im Bereich der B437 zwischen Stotel und Dedesdorf zu einem Verkehrsunfall. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer eines silbernen VW Golf 3 in kam in Fahrtrichtung Dedesdorf aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Seitenschutzplanke. Anschließend geriet er in den Gegenverkehr und kollidierte hier seitlich mit dem entgegenkommenden Opel Corsa einer 18-jährigen Fahrzeugführerin aus dem Landkreis Wesermarsch.

Der unbekannte Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, Pkw oder Fahrer machen können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Schiffdorf unter der Telefonnummer 04706 9480 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell