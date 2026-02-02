Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: einige Autofahrer unter Alkoholeinfluss ++ Benzindiebstahl

Cuxhaven (ots)

Unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Hechthausen. Am Freitag, 30.01.2026, gegen 13:45 Uhr, fiel Beamten der Polizei Hemmoor ein PKW aus dem Landkreis Stade auf, weil ein Kennzeichen fehlte. Bei der Kontrolle des 29-jährigen Fahrzeugführer in Hechthausen stellten die Beamten Verdachtsmomente für eine Drogenbeeinflussung fest und ordneten eine Blutentnahme an. Auf der Dienststelle stellte sich dann heraus, dass der 29-jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Bei der Kontrolle hatte er den Führerschein seines Bruders vorgezeigt. Weiter räumte er jetzt auch den Konsum von Marihuana ein. Gegen den Beschuldigten wurde diverse Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Zusammenstoß mit Räumfahrzeug

Hemmoor. Im Verlauf des gesamten Wochenendes kam es auch im Bereich des Polizeikommissariats Hemmoor zu stark erhöhtem Verkehrsunfallaufkommen infolge der auftretenden Schneeverwehungen. Auch wenn die Räumdienste regelmäßig im Einsatz waren, kamen sie nicht gegen den Wind und den feinen Schnee an. So kam es, dass am Samstag gegen 9 Uhr ein Räumfahrzeug die Fahrbahn zwischen Bröckelbeck und Wingst-Weißenmoor räumen wollte und zu diesem Zwecke auch auf der Gegenfahrbahn fuhr. Eine 25-jährige Pkw Fahrerin aus der Wingst, nahm das Räumfahrzeug auf Grund einer Kurve zu spät war und kollidierte frontal mit dem Räumschild. Glücklicherweise wurde niemand verletzt.

Unter Drogeneinfluss in die Schneewehe

Lamstedt. Am Samstag, 31.01.2026, gegen 14:45 Uhr, kam ein 25-Jähriger aus Hagen (NRW), mit seinem Pkw auf der B495 zwischen Lamstedt und Armstorf, auf Grund von Schneeverwehungen in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab. Zwar war kein Schaden entstanden, jedoch wurden bei dem Fahrzeugführer Anzeichen für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt und eine Blutentnahme angeordnet.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Cadenberge. Am Samstag, 31.01.2026, ereignete sich gegen 22.20 Uhr, ein Verkehrsunfall auf der B73 zwischen Neuhaus und Cadenberge. Ein 37-jähriger Hemmoorer war mit seinem Firmenwagen nach einer Schneeverwehung nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geschleudert. Glücklicherweise konnte er unverletzt aus dem komplett beschädigten Fahrzeug aussteigen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Mann deutlich unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille. Dem Hemmoorer wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

Benzindiebstahl

Cadenberge. Am vergangenen Wochenende wurde am Bahnhof in Cadenberge Benzin aus zwei geparkten PKW entwendet. Unbekannte Täter hatten die Tankdeckel der Fahrzeuge aufgebrochen und den Kraftstoff abgepumpt.

Unfall auf der BAB 27 im Bereich Hagen i.Br.

Hagen. Am 31.01.26 gegen 10:45 Uhr befuhr ein 75-jähriger Bremerhavener mit seinem Opel Mokka die BAB 27 in Richtung Walsrode. Zwischen den Anschlussstellen Hagen und Uthlede erlitt der Fahrzeugführer einen medizinischen Notfall. Er verkrampfte und trat dabei das Gaspedal durch. Der Opel beschleunigte und prallte auf den vorausfahrenden Pkw. Verletzt wurde niemand. Die Beifahrerin konnte geistesgegenwärtig den Fuß des Fahrzeugführers vom Gaspedal lösen und den Opel behutsam auf den Standstreifen lenken. Der Fahrzeugführer wurde in lebensbedrohlichem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert.

Unfall unter Alkoholeinfluss

Geestland/Holßel. Kurz nach Mitternacht am 01.02.2026 ereignete sich in Holßel ein Verkehrsunfall. Eine 34-jährige Fahranfängerin aus der Gemeinde Wurster Nordseeküste war mit ihrem Pkw Peugeot 307 am "Holßeler Kreisel" nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Verkehrszeichen kollidiert. Sie verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass die Verursacherin erheblich alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2 Promille. Zudem hatte sie ihre Fahrweise nicht den winterlichen Straßenverhältnissen angepasst. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Fahrt unter Alkoholeinfluss auf der BAB 27 im Bereich Bremerhaven

Nach einem Hinweis eines aufmerksamen Verkehrsteilnehmers, konnte eine Funkstreifenwagenbesatzung aus Geestland einen alkoholisierten Fahrzeugführer stoppen. Der 27-jährige Bremer war am 01.02.26, gegen 06.15 Uhr mit seinem Mercedes-Kleinwagen durch unsichere Fahrweise auf der BAB 27 an der Anschlussstelle Bremerhaven-Geestemünde in Fahrtrichtung Walsrode aufgefallen. Er benötigte beide Fahrspuren und den Standstreifen, fuhr wechselnde Geschwindigkeiten und verursachte mindestens einen Beinahe-Unfall mit einem Pkw, der ihn überholen wollte. Bei der anschließenden Kontrolle wurde bei dem Fahrzeugführer eine deutliche Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab 1,0 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

