Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Lagerhalle abgebrannt

Cuxhaven (ots)

Armstorf. In der vergangenen Nacht geriet eine Lagerhalle in Armstorf aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Lagerhalle gehört zu einer ehemaligen Tankstelle und stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer.

++++++

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Carsten Bode
Telefon: 04721/573-0
E-Mail: carsten.bode@polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

