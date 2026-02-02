POL-CUX: Lagerhalle abgebrannt
Cuxhaven (ots)
Armstorf. In der vergangenen Nacht geriet eine Lagerhalle in Armstorf aus bisher unbekannter Ursache in Brand. Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Der Schaden liegt im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Die Lagerhalle gehört zu einer ehemaligen Tankstelle und stand zum Zeitpunkt des Brandausbruchs leer.
