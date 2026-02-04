PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vollsperrung der BAB27 nach Verkehrsunfall mit Sattelzug zwischen Nordholz und Neuenwalde

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/BAB27. Am heutigen Mittwoch (04.02.2026) kam es gegen 10:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB27 zwischen den Anschlussstellen Nordholz und Neuenwalde. Der Fahrer eines Sattelzuges geriet hierbei auf winterglatter Fahrbahn mit seinem Fahrzeug ins Rutschen und prallte gegen die Mittelschutzplanke. Hierbei riss der Tank des Sattelzuges auf, sodass eine größere Menge Dieselkraftstoff auf die Fahrbahn lief.

Die BAB27 ist derzeit aufgrund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten ab der Anschlussstelle Nordholz in Richtung Bremen voll gesperrt. Die Umleitung führt ab Nordholz über die L135 zur Anschlussstelle Neuenwalde.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

