Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Haftpflichtversicherung auf der BAB27 unterwegs

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (04.02.2026) gegen 02:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Geestland einen PKW VW an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz seit Oktober 2025 erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen entsiegelt. Sowohl gegen den 26-jährige Fahrzeugführer als auch gegen die 24-jährige Fahrzeughalterin wurden Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

