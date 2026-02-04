Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Ohne Haftpflichtversicherung auf der BAB27 unterwegs

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am Mittwoch (04.02.2026) gegen 02:15 Uhr kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Geestland einen PKW VW an der Anschlussstelle Bremerhaven-Überseehäfen. Bei der Kontrolle des Fahrzeuges wurde festgestellt, dass der Versicherungsschutz seit Oktober 2025 erloschen ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Kennzeichen entsiegelt. Sowohl gegen den 26-jährige Fahrzeugführer als auch gegen die 24-jährige Fahrzeughalterin wurden Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell