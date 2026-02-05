Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfallflucht zwischen Lüdingworth und Nordleda - Zeugenaufruf (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Nordleda. Am gestrigen Mittwoch (05.02.2026) kam es gegen 14:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Cuxhavener Straße zwischen Nordleda und Lüdingworth. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines PKW Audi sei mit seinem Fahrzeug auf winterglatter Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der 35-jährige Fahrzeugführer eines entgegenkommenden Transporters musste ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Er kam hierbei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Er wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden, welcher auf ca. 20.000 Euro geschätzt wird. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Zeugen, die Hinweise zum Fahrzeugführer des flüchtigen Audi geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

