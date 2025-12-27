Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall verursacht Stromausfall im Elmsteiner Tal

Elmstein (ots)

Am Samstag (27.12.2025), gg. 16.55 h, ereignete sich im Elmsteiner Tal ein Verkehrsunfall, in dessen Folge es zu Stromausfällen in diesem Bereich kam. Eine Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Toyota die L 499 aus Frankeneck kommend in Richtung Elmstein. Kurz vor Breitenstein kam der Pkw bei überfrierender Nässe ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. In der Folge überschlug sich der Toyota und kollidierte mit einem Strommast, welcher hierdurch umgedrückt wurde. Ein Stromkabel riss aufgrund des Zusammenpralls vom Mast, weswegen es zu Stromausfällen kam. Glücklicherweise wurde die Fahrzeugführerin durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. Neben Rettungsdienst, Feuerwehr und der Polizei befand sich ein Mitarbeiter der Pfalzwerke vor Ort, um die Stromversorgung schnellstmöglich wieder herzustellen. Die Stromversorgung war gegen 18.30 Uhr wieder hergestellt. Die Landstraße war nach dem Verkehrsunfall zunächst für ca. 45 Minuten voll- und danach halbseitig bis kurz nach 19.30 Uhr gesperrt.

