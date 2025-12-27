Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Folgen

Lindenberg/ Pfalz (ots)

Hiesiger Dienststelle wurde am 26.12.2025 gegen 22:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Volkswagen im Bereich K16 bei 67473 Lindenberg/ Pfalz im Kurvenbereich verunfallt und mit einer Schutzplanke kollidiert ist. Der 44-jährige Fahrer konnte vor Ort unverletzt angetroffen werden, jedoch konnte festgestellt werden, dass dieser unter THC-Einfluss steht. Daher wurde dessen Führerschein sichergestellt und diesem eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sollte der Partnerin des Unfallverursachers zuvor vor Ort übergeben werden. Die Dame, welche mit ihrem PKW vor Ort erschien, stand jedoch ebenfalls unter THC-Einfluss und musste daher auch eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug des 44-Jährigen war fahrbereit und musste nicht abgeschleppt werden. Nun kommt auf den VW-Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, auf die Partnerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle informiert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro.

