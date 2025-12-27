PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit Folgen

Lindenberg/ Pfalz (ots)

Hiesiger Dienststelle wurde am 26.12.2025 gegen 22:30 Uhr mitgeteilt, dass ein Volkswagen im Bereich K16 bei 67473 Lindenberg/ Pfalz im Kurvenbereich verunfallt und mit einer Schutzplanke kollidiert ist. Der 44-jährige Fahrer konnte vor Ort unverletzt angetroffen werden, jedoch konnte festgestellt werden, dass dieser unter THC-Einfluss steht. Daher wurde dessen Führerschein sichergestellt und diesem eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel sollte der Partnerin des Unfallverursachers zuvor vor Ort übergeben werden. Die Dame, welche mit ihrem PKW vor Ort erschien, stand jedoch ebenfalls unter THC-Einfluss und musste daher auch eine Blutprobe abgeben. Das Fahrzeug des 44-Jährigen war fahrbereit und musste nicht abgeschleppt werden. Nun kommt auf den VW-Fahrer ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, auf die Partnerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Trunkenheitsfahrt zu. In beiden Fällen wird die Führerscheinstelle informiert. Durch den Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 1200 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

F: Roth, POK

Telefon: 06321-854-0
E-Mail: pineustadt@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pd.neustadt

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße
Alle Meldungen Alle
  • 27.12.2025 – 03:41

    POL-PDNW: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

    Neustadt/Weinstraße (ots) - Am 26.12.2025 um 23:34 Uhr wurde ein 30-jähriger Neustadter mit seinem E-Scooter in der Winzinger Straße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei konnte festgestellt werden, dass dessen Gefährt über keinen Versicherungsschutz verfügte. Die Weiterfahrt wurde daher untersagt und der Mann musste diesen nach Hause schieben. Auf den Neustadter kommt nun ein ...

    mehr
  • 27.12.2025 – 03:38

    POL-PDNW: Unter Cannabiseinfluss zum Bahnhof gefahren...

    Neustadt/Weinstraße (ots) - ... ist am 27.12.2025 um 00:15 Uhr eine 64-Jährige aus Trippstadt, welche mit ihrem Renault in der Landwehrstraße in 67433 Neustadt/W. einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Die Dame war zu diesem Zeitpunkt auf dem Weg zu einer Bahnhaltestelle, um ihre Reise mit dem Zug fortzusetzen. Während der Kontrolle konnten bei der Fahrerin Auffälligkeiten festgestellt werden, welche auf eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren