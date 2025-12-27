Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfallflucht in der Landauer Straße

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Samstag (27.12.2025) im Zeitraum zwischen 13.57 h und 15.55 Uhr ereignete sich auf dem unterhalb des Hauptbahnhofes in der Landauer Straße gelegenen Parkplatz eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer stieß beim Vorbeifahren mit der hinten linken Ecke eines auf dem Parkplatz stehenden grünen BMW zusammen und flüchtete im Anschluss. Es entstand Sachschaden von ca. 2.500,- Euro. Zeugen, die Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug machen können, werden gebeten sich unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder per E-Mail an pineustadt@polizei.rlp.de bei der Polizei in Neustadt an der Weinstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell