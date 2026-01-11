PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Da brat mir doch einer nen Storch!

Meiningen (ots)

Am Samtag Morgen trauten Anwohner des Bodenwegs ihren Augen kaum. Lief doch nicht ein Storch auf der Fahrbahn, augenscheinlich etwas orientierungslos. Die mutigsten Beamten der Dienststelle wurden umgehend zum Einsatzort geschickt, um zu schauen, ob dem Gefieder zu helfen ist. Als die beiden unerschrockenen Beamten eintrafen stellten sie einen leicht verschreckten, aber doch augenscheinlich unverletzten Storch fest. Ein mit Federvieh vertrauter Beamter schnappte sich vorsichtig den Storch und er wurde im Streifenwagen auf eine große Wiese verbracht. Von dort flatterte der Storch, nachdem er noch eine Runde über dem Streifenwagen drehte, davon. Auch hier zeigt sich mal wieder, dass unsere Beamten nicht nur gut zu Menschen sind!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen
Telefon: 03693-591-0
E-Mail: sf.pi.meiningen@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

