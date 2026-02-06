Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Mehrere Brände in den vergangenen Wochen in Hechthausen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. In den vergangenen Wochen kam es seit Ende November 2025 zu insgesamt drei Bränden im Raum Hechthausen. In allen Fällen besteht hierbei der Verdacht, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sein könnten.

Am 26.11.2025 kam es gegen 11:25 Uhr in Hechthausen-Bornberg in der Straße am Denkmal zu einem Brand von Feuerholz, welches in einer Gitterbox gelagert war. Die Gitterbox hatte hierbei unter einem Carport gestanden. Durch den Brand des Feuerholzes wurde auch das Carport beschädigt. Ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung konnten hierbei als Brandursache ausgeschlossen werden.

Am 23.12.2025 kam es gegen 04:30 Uhr in der Wischer Straße in Hechthausen zu einem Brand von Hausrat, welches in einer freistehenden Blechgarage gelagert war. Zuvor geriet gelagertes Brennholz in Brand, welches außerhalb direkt an der Garage gelagert war. Durch die Hitzeübertragung gerieten auch die Gegenstände im Inneren der Garage in Brand. Auch hier konnten ein technischer Defekt oder eine Selbstentzündung als Brandursache ausgeschlossen werden.

Am 23.01.2026 brannte gegen 13:15 Uhr eine Dixi-Toilette, welche sich vor einem Haus in der Straße Im Harder befand. Hierdurch wurden auch eine Hecke und ein nahe stehender Baum beschädigt.

In allen Fällen ist nach derzeitigem Stand davon auszugehen, dass die Brände durch unbekannte Täter vorsätzlich gelegt wurden. Personen wurden glücklicherweise in keinem der Fälle verletzt.

Wir bitten Zeugen sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

