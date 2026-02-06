Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Hagen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Donnerstasg (05.02.2026) kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Hagen. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam über eine Terrasentür Zugang zum Haus. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

