PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Einbruch in Einfamilienhaus in Hagen - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hagen im Bremischen. Am gestrigen Donnerstasg (05.02.2026) kam es in der Zeit von 16:30 Uhr bis 19:30 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Feldstraße in Hagen. Die unbekannten Täter verschafften sich hierbei gewaltsam über eine Terrasentür Zugang zum Haus. Entwendet wurden nach bisherigem Ermittlungsstand unter anderem Bargeld und Schmuck. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 06.02.2026 – 11:47

    POL-CUX: Mehrere Verkehrsdelikte im Bereich des Polizeikommissariats Geestland

    Cuxhaven (ots) - Am gestrigen Donnerstag wurden im Bereich des Polizeikommissariats Geestland mehrere Verkehrsteilnehmer kontrolliert, die ihre Fahrt im Anschluss nicht fortsetzen durften und nun mit entsprechenden Verfahren und stellenweise führerscheinrechtlichen Konsequenzen rechnen müssen. Auch die Fahrzeughalter müssen mit entsprechenden Verfahren rechnen. ...

    mehr
  • 06.02.2026 – 10:50

    POL-CUX: Mehrere Brände in den vergangenen Wochen in Hechthausen - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Hechthausen. In den vergangenen Wochen kam es seit Ende November 2025 zu insgesamt drei Bränden im Raum Hechthausen. In allen Fällen besteht hierbei der Verdacht, dass die Brände vorsätzlich gelegt worden sein könnten. Am 26.11.2025 kam es gegen 11:25 Uhr in Hechthausen-Bornberg in der Straße am Denkmal zu einem Brand von Feuerholz, welches in ...

    mehr
  • 05.02.2026 – 11:01

    POL-CUX: Beleidungen gegen Polizeibeamte nach Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

    Cuxhaven (ots) - Schiffdorf. Am gestrigen Mittwoch (04.02.2026) wurde gegen 04:20 Uhr ein 33-jähriger Bremerhavener mit seinem PKW im Bereich der Wesermünder Straße in Schiffdorf kontrolliert. Hintergrund der Kontrolle war, dass er mit seinem PKW bei winterlichen Straßenverhältnissen mehrfach den Sicherheitsabstand zum vorausfahrenden Funkstreifenwagen nicht ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren