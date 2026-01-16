PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: 19-Jähriger schießt mit Luftgewehr

Celle (ots)

Am späten Donnerstagabend ist es in der Harburger Straße in Celle offensichtlich zu mehreren Schussabgaben mit einem Luftgewehr gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen beschoss ein 19-Jähriger aus einer Wohnung in der Harburger Straße heraus gegen 23:00 Uhr damit einen Laternenpfahl und das Fahrrad eines 67-Jährigen. Im weiteren Verlauf schoss er dann auf ein Schild und auf eine Uhr. Wie die Ermittlungen ergaben, kam es auch zu einer Schussabgabe auf einen fahrenden Seat. Die drei Insassen darin, darunter ein 66-jähriger Mann, bleiben unverletzt. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei suchte den Tatverdächtigen in seiner Wohnung auf. Bei der von der Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten ein Luftgewehr und stellten dies sicher. Der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Sachbeschädigung gegen den 19-Jährigen. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

