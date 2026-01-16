PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Bauwagens

Altencelle (ots)

Gestern Abend (15.01.2026) ist es in Altencelle zu einem Brand eines gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Bauwagen stand auf einem Grundstück in der Straße "Breite Wiese" und geriet nach bisherigen Erkenntnissen gegen 21:30 Uhr in Brand. Weitere Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bauwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Celle
Ulrike Trumtrar
Telefon: 05141 277-104
E-Mail: ulrike.trumtrar@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Celle, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Celle mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Celle
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 10:00

    POL-CE: Verkehrsunfall mit Wohnmobil

    Celle (ots) - Gestern Nachmittag (14.01.2026)ist es im Celler Stadtgebiet zu einem Unfall mit einem Wohnmobil gekommen. Verletzt wurde niemand. Eine 41-Jährige befuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Wohnmobil die Mühlenstraße in Richtung des Amtsgerichtes. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie dabei von der Sonne geblendet und ist nach rechts von ihrer Fahrspur abgekommen. Dabei stieß sie gegen einen geparkten VW, der durch ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:40

    POL-CE: Unfall ohne Verletzte in Lachendorf

    Lachendorf (ots) - Gestern Nachmittag (14.01.2026) hat sich in Lachendorf ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 33-jähriger Audifahrer befuhr gegen 16:30 Uhr den Gockenholzer Weg in Richtung Celler Straße. Nach bisherigen Erkenntnissen missachtete er an der Kreuzung Bulloh / Flottkamp die Vorfahrt und kollidierte mit dem von links kommenden Volvo eines 61-Jährigen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Es entstand ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren