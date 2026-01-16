Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Bauwagens

Altencelle (ots)

Gestern Abend (15.01.2026) ist es in Altencelle zu einem Brand eines gekommen. Verletzt wurde niemand. Der Bauwagen stand auf einem Grundstück in der Straße "Breite Wiese" und geriet nach bisherigen Erkenntnissen gegen 21:30 Uhr in Brand. Weitere Gebäude waren nicht in Gefahr. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Bauwagen wurde durch das Feuer komplett zerstört. Die Schadenshöhe liegt bei zirka 7.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. Die Ermittlungen dauern an.

