PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestländerin unbelehrbar - Trotz Weiterfahrtuntersagung kurze Zeit später erneut mit nicht versichertem Anhänger unterwegs

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Sonntag (08.02.2026) wured gegen 12:20 Uhr eine 50-jährige Geestländer mit einem PKW-Anhänger Gespann im Bereich der Wesermünder Straße in Loxstedt kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Anhänger kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt.

Nur kurze Zeit später, gegen 13:00 Uhr, wurde die Frau erneut mit dem Gespann angetroffen, dieses Mal im Bereich der Düringer Straße in Loxstedt. Sie hatte hierbei zuvor Feldwege befahren, möglicherweise um nicht aufzufallen. Ihr wurde daher erneut die Weiterfahrt untersagt. Ebenso wurden dieses Mal sowohl der Schlüssel für das Anhängerschloss als auch das Kennzeichen sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen zweier Strafverfahren verantworten. Gleiches gilt für den 68-jährigen Halter des Anhängers, welcher die Fahrten in beiden Fällen wissentlich zugelassen hatte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 09.02.2026 – 08:49

    POL-CUX: PKW Fahrer begeht diverse Verkehrsdelikte auf einmal

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am frühen Sonntagnachmittag (08.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor gegen 13:25 Uhr einen PKW mit litauischen Kennzeichen auf der Stader Straße in Hemmoor. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Wanna nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugführer hatte den PKW kurz zuvor käuflich erworben. Zudem konnte ermittelt ...

    mehr
  • 08.02.2026 – 12:14

    POL-CUX: Raubüberfall auf offener Straße +++ Einbruch in Lagerhalle +++ Verkehrsdelikte

    Cuxhaven (ots) - +++Raubüberfall auf offener Straße+++ Cuxhaven - Am Freitag, 06.02.2026, kam es in den frühen Abendstunden zu einem Raubüberfall auf einen 28jährigen Cuxhavener. Dieser war zu Fuß in der Abendrothstraße unterwegs und sei hier von mehreren maskierten Personen unter Gewaltanwendung zur Herausgabe seiner Wertsachen gedrängt worden. Hierbei wurde ...

    mehr
  • 07.02.2026 – 12:09

    POL-CUX: Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

    Cuxhaven (ots) - Geestland / BAB 27 Am Freitag, dem 06.02.2026, gegen 18:30 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland den Fahrer eines VW Golf auf dem Autobahnparkplatz Bütteler Holz. Der 28-jährige Bremerhavener war zuvor auf der BAB 27 in Richtung Cuxhaven unterwegs. Bei der Kontrolle wurden Anhaltspunkte für eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel festgestellt. Ein entsprechender Vortest ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren