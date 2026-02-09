Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Geestländerin unbelehrbar - Trotz Weiterfahrtuntersagung kurze Zeit später erneut mit nicht versichertem Anhänger unterwegs

Cuxhaven (ots)

Loxstedt. Am gestrigen Sonntag (08.02.2026) wured gegen 12:20 Uhr eine 50-jährige Geestländer mit einem PKW-Anhänger Gespann im Bereich der Wesermünder Straße in Loxstedt kontrolliert. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass für den Anhänger kein Versicherungsschutz mehr bestand. Die Weiterfahrt wurde entsprechend untersagt.

Nur kurze Zeit später, gegen 13:00 Uhr, wurde die Frau erneut mit dem Gespann angetroffen, dieses Mal im Bereich der Düringer Straße in Loxstedt. Sie hatte hierbei zuvor Feldwege befahren, möglicherweise um nicht aufzufallen. Ihr wurde daher erneut die Weiterfahrt untersagt. Ebenso wurden dieses Mal sowohl der Schlüssel für das Anhängerschloss als auch das Kennzeichen sichergestellt. Die Frau muss sich nun wegen zweier Strafverfahren verantworten. Gleiches gilt für den 68-jährigen Halter des Anhängers, welcher die Fahrten in beiden Fällen wissentlich zugelassen hatte.

