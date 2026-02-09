Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: PKW Fahrer begeht diverse Verkehrsdelikte auf einmal

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am frühen Sonntagnachmittag (08.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor gegen 13:25 Uhr einen PKW mit litauischen Kennzeichen auf der Stader Straße in Hemmoor. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Wanna nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugführer hatte den PKW kurz zuvor käuflich erworben. Zudem konnte ermittelt werden, dass der PKW nicht zugelassen und somit auch nicht versichert war. Im weiteren Verlauf ergaben sich Hinweise auf den Konsum berauschender Mittel. Ein durchgeführter Vortest reagierte positiv auf THC. Dem Mann wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

