POL-CUX: Weiterer Raub am Freitagabend in Cuxhaven - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. Am vergangenen Freitagabend (06.02.2026) kam es gegen 18:30 Uhr zu einem weiteren Raub in der Innenstadt von Cuxhaven, welche jedoch erst am gestrigen Montag angezeigt wurde. Ein 69-jähriger Cuxhavener hatte hierbei angezeigt, dass eine bislang unbekannte Person in der Straße Am Wehl auf ihn zugekommen sei und nach seiner Tasche gegriffen hätte. Der Täter hätte dem Opfer danach gegen den Kopf und den Oberkörper geschlagen und sei mit der Tasche geflüchtet. Das Opfer erlitt hierdurch leichte Verletzungen. Ein 15-jähriger Jugendlicher sei dem Opfer im Anschluss zur Hilfe gekommen.

Wir bitten Zeugen, gerade auch den Jugendlichen, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

