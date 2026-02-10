Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrlässige Brandstiftung durch vergessenes Essen auf dem Herd in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Gestern kam es gegen 14:15 Uhr zu einem kleineren Brand im Kastanienweg in Hemmoor. Im betroffenen Gebäude befinden sich mehrere Wohneinheiten. Ein 29-jähriger Anwohner hatte augenscheinlich Speisen auf einem Herd vergessen, welche sich im Anschluss entzündeten.

Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstanden nur geringe Sachschäden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell