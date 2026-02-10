PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahrlässige Brandstiftung durch vergessenes Essen auf dem Herd in Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Gestern kam es gegen 14:15 Uhr zu einem kleineren Brand im Kastanienweg in Hemmoor. Im betroffenen Gebäude befinden sich mehrere Wohneinheiten. Ein 29-jähriger Anwohner hatte augenscheinlich Speisen auf einem Herd vergessen, welche sich im Anschluss entzündeten.

Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstanden nur geringe Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 09:56

    POL-CUX: Vermisste Frau aus Cuxhaven angetroffen - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/München. Die Vermisste aus Cuxhaven konnte am heutigen Morgen in München am Flughafen wohlauf angetroffen werden. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Wir bitten darum das Lichtbild und die weiteren Informationen nicht weiter zu verbreiten. Vielen Dank für die Mithilfe! Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Cuxhaven ...

    mehr
  • 09.02.2026 – 08:49

    POL-CUX: PKW Fahrer begeht diverse Verkehrsdelikte auf einmal

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am frühen Sonntagnachmittag (08.02.2026) kontrollierten Einsatzkräfte der Polizei Hemmoor gegen 13:25 Uhr einen PKW mit litauischen Kennzeichen auf der Stader Straße in Hemmoor. Dabei stellte sich heraus, dass der 22-jährige Fahrzeugführer aus Wanna nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugführer hatte den PKW kurz zuvor käuflich erworben. Zudem konnte ermittelt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren