POL-CUX: Fahrlässige Brandstiftung durch vergessenes Essen auf dem Herd in Hemmoor
Cuxhaven (ots)
Hemmoor. Gestern kam es gegen 14:15 Uhr zu einem kleineren Brand im Kastanienweg in Hemmoor. Im betroffenen Gebäude befinden sich mehrere Wohneinheiten. Ein 29-jähriger Anwohner hatte augenscheinlich Speisen auf einem Herd vergessen, welche sich im Anschluss entzündeten.
Hierdurch kam es zu einer starken Rauchentwicklung im Gebäude. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Es entstanden nur geringe Sachschäden.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T
Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell