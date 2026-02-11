Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall in Hemmmoor - Fahrzeugführer leicht verletzt

Cuxhaven (ots)

Hemmoor. Am gestrigen Dienstag (11.02.2026) kam es gegen 18:00 Uhr auf der Stader Straße (B73) in Hemmoor zu einem Verkehrsunfall. Ein 81-jähriger Mann aus Rosengarten (Kreis Harburg) kam hierbei vermutlich aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Straßenbaum. Sein Fahrzeug blieb auf dem Rad- und Gehweg stehen.

Durch den Unfall erlitt der Mann leichte Verletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von ca. 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell