FW Weinheim: Jahrzehntelanges Engagement für die Weinheimer Feuerwehr. Markus Ewald wurde in die Alters und Ehrenabteilung verabschiedet.

Weinheim

Nach jahrzehntelanger Tätigkeit in unterschiedlichen Funktionen innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim wurde Markus Ewald am Sonntag offiziell aus dem aktiven Einsatzdienst verabschiedet und in die Alters und Ehrenabteilung übernommen. Anlass war zugleich sein 60. Geburtstag.

Eine Abordnung der Feuerwehr Weinheim besuchte Markus Ewald persönlich, überbrachte Glückwünsche und dankte ihm für seinen langjährigen Dienst. Der Besuch diente der Würdigung seines Engagements und seiner Verdienste innerhalb der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim.

Markus Ewald war über viele Jahre im Einsatzdienst der Feuerwehr Weinheim aktiv. Neben dem Einsatzdienst übernahm er Verantwortung in Führungsfunktionen. Er war zunächst in der damaligen Feuerwehrabteilung Hohensachsen und später in der Abteilung Lützelsachsen Hohensachsen tätig. Unter anderem bekleidete er das Amt des stellvertretenden Abteilungskommandanten.

Darüber hinaus engagierte sich Markus Ewald über viele Jahre im Abteilungsausschuss sowie im Feuerwehrausschuss der Feuerwehr Weinheim. Dort brachte er seine Erfahrung in die organisatorische und konzeptionelle Arbeit der Feuerwehr Weinheim ein.

Mit dem Wechsel in die Alters und Ehrenabteilung endet der aktive Einsatzdienst. Mitglieder dieser Abteilung haben ihren Einsatzdienst abgeschlossen, bleiben jedoch Teil der Feuerwehr. In der Alters- und Ehrenabteilung stehen Kameradschaft, Erfahrungsaustausch und die Pflege der Gemeinschaft im Mittelpunkt. Die Mitglieder nehmen weiterhin am Feuerwehrleben teil, jedoch ohne Einsatzverpflichtung.

Ein Engagement über mehrere Jahrzehnte in der Freiwilligen Feuerwehr ist heute keine Selbstverständlichkeit. Langjähriger ehrenamtlicher Dienst wie der von Markus Ewald ist für die Sicherheit der Bevölkerung von großer Bedeutung und wirkt zugleich als Vorbild für andere. Die Feuerwehr Weinheim ist dauerhaft auf engagierte Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Neue Mitglieder werden jederzeit gesucht und sind in allen Weinheimer Feuerwehrabteilungen willkommen, sich der Freiwilligen Feuerwehr anzuschließen und aktiv mitzuwirken.

Die Feuerwehr Weinheim bedankt sich bei Markus Ewald für seinen langjährigen Einsatz zum Schutz der Bevölkerung und für sein verantwortungsvolles Wirken in verschiedenen Funktionen.

Für seinen weiteren Weg in der Alters und Ehrenabteilung wünscht die Feuerwehr Weinheim ihm alles Gute, beste Gesundheit und weiterhin eine enge Verbundenheit zur Feuerwehr.

