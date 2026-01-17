Feuerwehr Weinheim

FW Weinheim: Fahrradfahrer verletzt sich nach Sturz in Rippenweier

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Weinheim (ots)

Am Samstagnachmittag kam es im Ortsteil Rippenweier zu einem Fahrradsturz im Waldgebiet nahe des Sportplatzes. Die Helfer vor Ort Einheit der Freiwilligen Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach wurde kurz vor 16 Uhr zur Unterstützung des Rettungsdienstes alarmiert. Die Einsatzstelle lag abseits befestigter Wege an einem steilen Waldhang und war für Einsatzfahrzeuge nicht direkt erreichbar. Beim Eintreffen der ersten Kräfte befand sich der verletzte Fahrradfahrer mehrere Meter oberhalb des Weges in stark abschüssigem, rutschigem Gelände. Der Patient wurde durch einen anwesenden Notfallsanitäter und den dann eintreffenden Helfer vor Ort gemeinsam erstversorgt und medizinisch betreut. Parallel übernahmen Einsatzkräfte einen Lotsendienst, um den Rettungsdienst sicher und schnell zur Einsatzstelle zu führen.

Nach dem Eintreffen des Rettungsdienstes erfolgte die weitere medizinische Versorgung und Stabilisierung des Patienten. Aufgrund der Steilheit des Geländes und des unwegsamen Untergrunds wurde die Feuerwehrabteilung Rippenweier zur technischen Hilfeleistung nachgefordert. Gemeinsam mit dem Rettungsdienst wurde der Patient mithilfe einer Schleifkorbtrage hangabwärts transportiert. Dabei war eine enge Abstimmung aller eingesetzten Rettungskräfte erforderlich. Am Weg wurde der Verletzte in ein Feuerwehrfahrzeug umgelagert und anschließend zum Rettungswagen transportiert um im Anschluss in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht zu werden.

Im Einsatz waren die Helfer vor Ort Einheit der Feuerwehr Weinheim Abteilung Oberflockenbach, die Feuerwehrabteilung Rippenweier sowie der Rettungsdienst. Der Einsatz konnte nach Abschluss aller Maßnahmen gegen 17 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Weinheim, übermittelt durch news aktuell