FW Weinheim: Gefahrguteinsatz in Edingen-Neckarhausen. Feuerwehr Weinheim unterstützt mit Atemschutzgeräteträgern und dem Abrollbehälter Atemschutz.

Weinheim (ots)

Bei einem langwierigen Gefahrguteinsatz in Edingen-Neckarhausen unterstützte die Feuerwehr Weinheim am Freitagabend mit spezialisierter Technik und Personal. Kurz vor 21 Uhr wurde die Feuerwehrabteilung Stadt mit dem Abrollbehälter Atemschutz nachgefordert.

Vor Ort richteten die Einsatzkräfte der Feuerwehr Weinheim eine Ausgabestelle ein. Die Einsatzleitung der Feuerwehr Edingen hatte der Einheit den Einsatzauftrag gegeben und den Aufstellort zugeteilt. Rollcontainer mit Atemschutzgeräten, Masken und Filtern wurden übersichtlich bereitgestellt. Die beleuchtete Arbeitsflächen ermöglichten auch in der Nacht eine sichere und nachvollziehbare Dokumentation. An einer im Abrollbehälter eingerichteten Schreibstation wurden Ausgaben und Rücknahmen lückenlos erfasst. Gebrauchte Geräte und Masken wurden getrennt gesammelt und für den Rücktransport vorbereitet. Dafür war auch der Gerätewagen Transport der Feuerwehr Weinheim mit angerückt. Diese Logistik sicherte die notwendige Reserve für die zahlreich eingesetzten Atemschutzgeräteträger über viele Stunden.

Der Abrollbehälter Atemschutz wird bei Einsatzlagen mit hohem Atemschutzbedarf eingesetzt. Der Abrollbehälter wurde in Kooperation mit und für den Rhein-Neckar-Kreis beschafft. Er dient der Versorgung, dem Wechsel und der geordneten Rücknahme von Atemschutztechnik. Gerade bei Gefahrgutereignissen mit langer Einsatzdauer kann diese Einheit die örtlichen Kräfte erheblich entlasten und die Ressourcen für Folgeeinsätze der eingesetzten Feuerwehren schonen. Jedes Atemschutzgerät und jede Maske muss nach dem Einsatz gereinigt, gewartet und geprüft werden, weshalb die eingesetzten Geräte nicht so schnell wieder zur Verfügung stehen.

In Edingen-Neckarhausen war diese Unterstützung erforderlich, nachdem es nach einem Unfall mit einem Gefahrgutauflieger zu einem Brandereignis mit chemischer Reaktion gekommen war. Die örtliche Einsatzleitung forderte den Abrollbehälter gezielt nach, um den Atemschutzeinsatz dauerhaft aufrechtzuerhalten.

Kurz vor 23 Uhr erfolgte eine weitere Nachforderung für Atemschutzgeräteträger. Daraufhin rückte zusätzlich die Weinheimer Feuerwehrabteilung Oberflockenbach an. Auch hier stand die personelle Verstärkung unter Atemschutz im Vordergrund.

Im Verlauf des Einsatzes gab die Feuerwehr Weinheim mehrere Atemschutzgeräte, Atemschutzmasken und Filter für die Masken aus. Alle Geräte wurden dokumentiert, gesammelt und ordnungsgemäß zurückgeführt. Die Abteilung Oberflockenbach konnte gegen 2 Uhr aus dem Einsatz entlassen werden. Gegen 6 Uhr am Samstagmorgen endete der Einsatz für die Feuerwehr Weinheim vollständig.

Die Feuerwehr Weinheim leistete mit dem Abrollbehälter Atemschutz einen unterstützenden Beitrag zur Bewältigung des Gefahrguteinsatzes in Edingen-Neckarhausen. Die enge und professionelle Zusammenarbeit aller beteiligten Feuerwehren und Hilfsorganisationen im Rhein-Neckar-Kreis und der Region zeigte erneut, die gute funktionierenden überörtlichen Unterstützung und Zusammenarbeit bei großen Schadenserignissen in der Metropolregion Rhein-Neckar.

