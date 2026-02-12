Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Suchmaßnahmen nach Hilferufen in Oxstedt - Suche endet ohne Feststellungen

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven/Oxstedt. Gestern Nachmittag gegen 16:00 Uhr wurden der Polizei Cuxhaven ausgehend einem kleineren Waldstück in Oxstedt Hilferufe gemeldet.

Vor Ort wurde das entsprechende Gebiet an der Straße Im Heidfeld mit Hilfe von Einsatzkräften der DLRG, der Facheinheit Information und Kommunikation Cuxhaven und der Feuerwehr Cuxhaven durchsucht. Hierbei kamen auch mehrere Drohnen zum Einsatz. Ebenfalls unterstützte der örtlich zuständige Förster die Suchmaßnahmen.

Die Suche ergab keine Hinweise auf eine Person in einer Notlage, sodass die Suche gegen 18:00 Uhr eingestellt wurde.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell