Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Häufung von Einbrüchen in Schuppen und Garagen in Spaden - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Schiffdorf/Spaden. In den vergangenen drei Wochen kam es im Raum Spaden, meist in der Nachtzeit, zu einer Häufung von Einbrüchen in Garagen oder Schuppen. Ein tatverdächtiger Mann wurde wie folgt beschrieben:

   - männlich
   - ca. 190cm groß
   - schlank
   - mit einem Fahrrad unterwegs

Die Zielrichtung waren meist Anbauteile und Zubehör von Pedelecs und E-Bikes (Akkus, Displays, Ladekabel). Manchmal wurde auch das gesamte Pedelec entwendet, um an den Akku zu gelangen.

Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen machen, sich bei der Polizei in Schiffdorf (Telefon 04706 9480) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven

