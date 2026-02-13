Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Anrufe falscher Polizeibeamter vor allem im Bereich Hemmoor - Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Hemmoor. Gestern und am heutigen Freitag (13.02.2026) kam es vor allem im Bereich Hemmoor zu vermehrten Anrufen von falschen Polizeibeamten, hauptsächlich bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Benutzt wurden gängige Maschen. Zum Beispiel hätten nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verusacht. Nun müsse eine Kaution in Form von Geld oder Wertgegenständen hinterlegt werden, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. Auch wurde behauptet, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch oder einen Raub gegeben hätte. Mehrere Täter wären flüchtig. Nun müssten Geld oder Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden.

Leider führen diese Betrugsmaschen immer wieder zum Erfolg. Bei den aktuellen Anrufen sind der Polizeiinspektion Cuxhaven glücklicherweise noch keine Fälle bekannt geworden, in denen die Täter Erfolg hatten.

Wir appellieren daher erneut:

- Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter versuchen mit sehr geschickter Gesprächsführung emotionalen Druck aufzubauen - Rufen Sie im Zweifel die richtige Polizei. Die Täter werden stets versuchen dies zu unterbinden - Seien Sie stets misstrauisch - Die Polizei oder andere Behörden nehmen NIEMALS Geld oder Wertgegenstände in Verwahrung - Eine Kaution gibt es im deutschen Strafrecht nicht - Reden Sie immer und immer wieder mit ihren Freunden und Angehörigen über diese und andere Betrugsmaschen. Ständige Gespräche und Warnungen sind die beste Prävention

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell