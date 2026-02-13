PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diverse Anrufe falscher Polizeibeamter vor allem im Bereich Hemmoor - Präventionshinweise

Cuxhaven (ots)

Landkreis Cuxhaven/Hemmoor. Gestern und am heutigen Freitag (13.02.2026) kam es vor allem im Bereich Hemmoor zu vermehrten Anrufen von falschen Polizeibeamten, hauptsächlich bei älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern.

Benutzt wurden gängige Maschen. Zum Beispiel hätten nahe Angehörige einen schweren Verkehrsunfall verusacht. Nun müsse eine Kaution in Form von Geld oder Wertgegenständen hinterlegt werden, um eine Gefängnisstrafe abzuwenden. Auch wurde behauptet, dass es in der Nachbarschaft einen Einbruch oder einen Raub gegeben hätte. Mehrere Täter wären flüchtig. Nun müssten Geld oder Wertgegenstände in Sicherheit gebracht werden.

Leider führen diese Betrugsmaschen immer wieder zum Erfolg. Bei den aktuellen Anrufen sind der Polizeiinspektion Cuxhaven glücklicherweise noch keine Fälle bekannt geworden, in denen die Täter Erfolg hatten.

Wir appellieren daher erneut:

   - Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen. Die Täter versuchen 
     mit sehr geschickter Gesprächsführung emotionalen Druck 
     aufzubauen
   - Rufen Sie im Zweifel die richtige Polizei. Die Täter werden 
     stets versuchen dies zu unterbinden
   - Seien Sie stets misstrauisch
   - Die Polizei oder andere Behörden nehmen NIEMALS Geld oder 
     Wertgegenstände in Verwahrung
   - Eine Kaution gibt es im deutschen Strafrecht nicht
   - Reden Sie immer und immer wieder mit ihren Freunden und 
     Angehörigen über diese und andere Betrugsmaschen. Ständige 
     Gespräche und Warnungen sind die beste Prävention

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 12.02.2026 – 15:09

    POL-CUX: Vermisstes Mädchen aus Dorum wohlbehalten aufgetaucht

    Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste / Dorum. Seit gestern wurde ein Mädchen aus Dorum vermisst(wir berichteten). Das Mädchen ist inzwischen wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Die Redaktionen werden gebeten, das an die Erstmeldung angehängte Foto nicht zu veröffentlichen und aus bereits veröffentlichen Onlinemeldungen zu löschen und die Namensnennung zu ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 13:35

    POL-CUX: Zwei Verkehrsunfallfluchten mit hohen Sachschäden - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Hagen im Bremischen. Am gestrigen Mittwoch (11.02.2026) kam es in der Zeit von 06:15 Uhr bis 15:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf einem Parkplatz an der Straße Amtsdamm in Hagen. Durch einen bislang unbekannten Verursacher wurde hierbei ein grauer Opel Corsa einer 72-jährigen Hagenerin stark beschädigt. Die Schadenshöhe liegt im mittleren, ...

    mehr
  • 12.02.2026 – 09:06

    POL-CUX: Brand eines Wäschetrockners in Hemmoor

    Cuxhaven (ots) - Hemmoor. Am gestrigen Mittwochmittag (11.02.2026) geriet gegen 12:20 Uhr aus bislang unbekannten Gründen ein Wäschetrockner in Brand, welcher sich in einem Keller eines Einfamilienhauses im Hubertusweg in Hemmoor befand. Der Trockner konnte durch die Feuerwehr aus dem Keller geholt und abgelöscht werden. Durch den Brand erlitten zwei Anwohner im Alter von 20 und 59 Jahren leichte Verletzungen durch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren