Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Vermisstes Mädchen aus Dorum wohlbehalten aufgetaucht

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste / Dorum. Seit gestern wurde ein Mädchen aus Dorum vermisst(wir berichteten). Das Mädchen ist inzwischen wohlbehalten angetroffen worden. Die Polizei bedankt sich für die Mithilfe bei der Suche. Die Redaktionen werden gebeten, das an die Erstmeldung angehängte Foto nicht zu veröffentlichen und aus bereits veröffentlichen Onlinemeldungen zu löschen und die Namensnennung zu anonymisieren.

++++++

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell