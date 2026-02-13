Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Langen - 11-jähriges Kind schwer verletzt

Cuxhaven (ots)

Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es gegen 13:50 Uhr auf der Leher Landstraße in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen hatte ein 11-jähriges Mädchen unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten versucht die Straße zu überqueren. Eine 55-jährige Geestländerin konnte mit ihrem PKW nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Kind. Das Mädchen wurde durch den Zusammenstoß schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW der Geestländerin musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell