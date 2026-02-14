PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrzeug gerät in Brand

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven - Am Samstagmorgen, ca. 01:10 Uhr, befuhr der 33jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Heerstraße in Richtung Cuxhaven. Vermutlich aufgrund seiner offenkundigen Alkoholisierung in Kombination mit winterlichen Straßenverhältnissen geriet er nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierdurch wurde der Beifahrer des Transporters leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen konnten den stark beschädigten Transporter noch eigenständig verlassen, bevor dieser im Motorraum Feuer fing. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Altenbruch konnte das Fahrzeug noch vor einem Vollbrand gelöscht werden. Dennoch dürfte der Sachschaden bei insgesamt über 20000 Euro liegen. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, sowie eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. (Lichtbild im Anhang)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven,
i.A. Anders-Mercier, PHK
Telefon: 04721/573-0
Werner-Kammann-Straße 8
27472 Cuxhaven
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

  • 13.02.2026 – 11:57

    POL-CUX: Sachbeschädigungen an geparkten PKW in Cuxhaven - Zeugenaufruf

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. In der Zeit von Donnerstagabend bis Freitagmorgen (12./13.02.2026) beschädigten bislang unbekannte Täter mindestens fünf PKW, die in der Schulstraße in Cuxhaven ordnungsgemäß geparkt waren. In allen Fällen wurden hierbei Außenspiegel abgetreten oder beschädigt. Wir bitten Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:52

    POL-CUX: Schwerer Verkehrsunfall in Langen - 11-jähriges Kind schwer verletzt

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Langen. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) kam es gegen 13:50 Uhr auf der Leher Landstraße in Langen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach Zeugenaussagen hatte ein 11-jähriges Mädchen unvermittelt und ohne auf den Verkehr zu achten versucht die Straße zu überqueren. Eine 55-jährige Geestländerin konnte mit ihrem PKW nicht mehr ...

    mehr
  • 13.02.2026 – 11:38

    POL-CUX: Widerstand gegen Polizeibeamte nach Belästigungen von Passanten in Cuxhaven

    Cuxhaven (ots) - Cuxhaven. Am gestrigen Donnerstag (12.02.2026) meldete ein 32-jähriger Cuxhavener, dass beim Lidl-Markt im Grünen Weg in Cuxhaven eine betrunkene Person Passanten belästigen würde. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte einen 42-jährigen, stark alkoholisierten Cuxhavener als Verursacher antreffen. Dieser zeigte sich vor Ort gegenüber den ...

    mehr
