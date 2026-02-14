Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss - Fahrzeug gerät in Brand

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven - Am Samstagmorgen, ca. 01:10 Uhr, befuhr der 33jährige Fahrzeugführer eines Kleintransporters die Heerstraße in Richtung Cuxhaven. Vermutlich aufgrund seiner offenkundigen Alkoholisierung in Kombination mit winterlichen Straßenverhältnissen geriet er nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen einen Straßenbaum. Hierdurch wurde der Beifahrer des Transporters leicht verletzt. Beide Fahrzeuginsassen konnten den stark beschädigten Transporter noch eigenständig verlassen, bevor dieser im Motorraum Feuer fing. Durch das schnelle Einschreiten der Feuerwehr Altenbruch konnte das Fahrzeug noch vor einem Vollbrand gelöscht werden. Dennoch dürfte der Sachschaden bei insgesamt über 20000 Euro liegen. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Strafverfahren eingeleitet, sowie eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und die Weiterfahrt bis auf weiteres untersagt. (Lichtbild im Anhang)

