Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall aufgrund Mangelzustand des PKW in Verbindung mit Winterglätte +++ Fahrraddieb gestellt +++ Auffahrunfall mit Verletzten

Bild-Infos

Download

Cuxhaven (ots)

Verkehrsunfall aufgrund Mangelzustand des PKW in Verbindung mit Winterglätte

Nordleda - Am Samstag gegen 11:30 Uhr befuhr der 72jährige Fahrzeugführer eines Ford C-Max die Otterndorfer Straße in Nordleda. Hier versuchte er trotz Winterglätte einen anderen PKW zu überholen, geriet jedoch ins Schleudern, prallte gegen einen Straßenbaum und endete schließlich im Graben. Der Fahrzeugführer wurde hierbei schwer verletzt und in der weiteren Folge durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der entstandene Sachschaden dürfte mehrere Tausend Euro betragen. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass an dem PKW lediglich Sommerreifen montiert waren und die fällige Hauptuntersuchung bereits mehr als 8 Monate überfällig war. Gegen den Fahrzeugführer wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (Lichtbild im Anhang)

+++

Fahrraddieb gestellt

Cuxhaven - Am Bahnhof machte sich Samstagabend gegen 22:30 Uhr ein 33jähriger an mehreren Fahrrädern zu schaffen, baute Fahrradteile an mindestens zwei Fahrrädern ab, um eventuell ein weiteres Fahrrad komplett entwenden zu können. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete die Tat und verständigte umgehend die Polizei, welche den 33jährigen nach kurzer Flucht stellen konnte. Die beschädigten Fahrräder wurden zur Eigentumssicherung der Dienststelle in Cuxhaven zugeführt. Geschädigte Eigentümer werden gebeten sich bei der Polizei in Cuxhaven unter Telefon 04721/5730 zu melden.

+++

Auffahrunfall mit Verletzten

BAB 27/Loxstedt - Am gestrigen Samstag, 14.02.2026, kam es gegen 14:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der BAB 27, kurz nach der Anschlussstelle Stotel in Richtung Bremen. Eine 38-Jährige aus Delmenhorst befuhr mit ihrem PKW VW den Überholfahrstreifen. Ein 27-jähriger Bremer befuhr ebenfalls den Überholfahrstreifen und fuhr dem PKW der 38-Jährigen aus bislang unbekannten Gründen hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde ein im PKW mitfahrendes Kind der 38-Jährigen sowie eine 31-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Der PKW des 27-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von geschätzten 7500 EUR. Während der Unfallaufnahme wurde durch die Beamten außerdem festgestellt, dass ein Haftbefehl gegen die 38-jährige Delmenhorsterin vorlag. Dieser konnte vor Ort gegen Geldzahlung beglichen werden, sodass es keine weiteren Konsequenzen gab.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell