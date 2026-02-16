Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis auf der BAB - Fahrerlaubnis aufgrund von 8 Punkten im Fahreignungsregister entzogen

Cuxhaven (ots)

Bremerhaven/BAB27. Am späten Sonntagabend (15.02.2026), gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Beamte des Polizeikommissariats Geestland einen 32-jährigen Bremerhavener mit seinem Pkw der Marke Audi, der zuvor die BAB27 in Richtung Cuxhaven befahren hatte. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Die Fahrerlaubnis war ihm aufgrund von 8 Punkten im Fahreignungsregister (umgangssprachlich "in Flensburg") entzogen worden.

Gegen ihn und die verantwortliche Fahrzeughalterin wurden Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt.

