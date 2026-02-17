PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Hund in Hechthausen durch vermeintlichen Giftköder verstorben - Zeugenaufruf

Cuxhaven (ots)

Hechthausen. Am gestrigen Montag (16.02.2026) erschien gegen 16:45 Uhr ein Ehepaar aus Hechthausen (beide 40 und 41 Jahre alt) auf der Dienststelle in Hemmoor und gaben an, dass ihr Hund einen vermeintlichen Giftköder gefressen hatte und danach verstorben sei. Es soll sich hierbei um eine Kunststoffverpackung mit Frischkäseresten gehandelt haben.

Das Ehepaar war gegen 10:45 Uhr mit dem Hund in einem angrenzenden Waldgebiet an der Straße Steinberg unterwegs.

Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sollten Zeugen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden diese gebeten, sich bei der Polizei in Hemmoor (Telefon 04771 6070) zu melden.

