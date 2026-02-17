Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden in Geestland

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag 16.02.2026) ereignete sich in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa gegen 22:00 Uhr ein Unfall, bei dem ein Pkw gegen eine Hauswand fuhr und diese beschädigte. Grund für diesen Unfall könnte neben der winterglatten Fahrbahn auch die Alkoholisierung des 47-jährigen Geestländers gewesen sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,3 Promille, weshalb die Entnahme einer Blutprobe angeordnet und der Führerschein sichergestellt wurde. Sein Peugeot war nicht mehr fahrbereit und wurde mittels Abschleppdienst geborgen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

