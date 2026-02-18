Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigen, massiven Kupferkabeln in Cuxhaven - Eigentümer und Zeugen gesucht (Foto im Anhang)

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zu Montag (16.02.2026) wurde gegen 04:00 Uhr im Bereich der Neufelder Straße in Cuxhaven ein PKW VW mit Anhänger kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen aus Bremerhaven, 20, 24 und 45 Jahre alt. Auf dem Anhänger wurden insgesamt 9 große Abschnitte von massiven Kupferkabeln transportiert. Die Kabel hatten hierbei ein geschätztes Gesamtgewicht von fast 2 Tonnen.

Die drei Personen konnten keine glaubwürdigen Angaben machen, dass sich die Kabel in ihrem rechtmäßigen Eigentum befanden, sodass diese sichergestellt wurden.

Bisher konnte noch kein Eigentümer zu den Kabeln ermittelt werden. Diese und zweitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

