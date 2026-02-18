PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigen, massiven Kupferkabeln in Cuxhaven - Eigentümer und Zeugen gesucht (Foto im Anhang)

POL-CUX: Diebstahl von hochwertigen, massiven Kupferkabeln in Cuxhaven - Eigentümer und Zeugen gesucht (Foto im Anhang)
  • Bild-Infos
  • Download

Cuxhaven (ots)

Cuxhaven. In der Nacht zu Montag (16.02.2026) wurde gegen 04:00 Uhr im Bereich der Neufelder Straße in Cuxhaven ein PKW VW mit Anhänger kontrolliert. Im Fahrzeug befanden sich drei Personen aus Bremerhaven, 20, 24 und 45 Jahre alt. Auf dem Anhänger wurden insgesamt 9 große Abschnitte von massiven Kupferkabeln transportiert. Die Kabel hatten hierbei ein geschätztes Gesamtgewicht von fast 2 Tonnen.

Die drei Personen konnten keine glaubwürdigen Angaben machen, dass sich die Kabel in ihrem rechtmäßigen Eigentum befanden, sodass diese sichergestellt wurden.

Bisher konnte noch kein Eigentümer zu den Kabeln ermittelt werden. Diese und zweitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Cuxhaven (Telefon 04721 5730) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Cuxhaven
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Stephan Hertz
Telefon: 04721-573-104
E-Mail: pressestelle@pi-cux.polizei.niedersachsen.de
http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Cuxhaven mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Cuxhaven
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 15:28

    POL-CUX: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit hohem Sachschaden in Geestland

    Cuxhaven (ots) - Geestland. Am Montag 16.02.2026) ereignete sich in der Mattenburger Straße in Bad Bederkesa gegen 22:00 Uhr ein Unfall, bei dem ein Pkw gegen eine Hauswand fuhr und diese beschädigte. Grund für diesen Unfall könnte neben der winterglatten Fahrbahn auch die Alkoholisierung des 47-jährigen Geestländers gewesen sein. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 15:25

    POL-CUX: Zahlreiche Glätteunfälle im Bereich des Kommissariats Geestland

    Cuxhaven (ots) - Geestland/Wurster Nordseeküste/BAB27. Am gestrigen Montag (17.02.2026 ereigneten sich allein im Zuständigkeitsbereich des Polizeikommissariats Geestland 22 Glätteunfälle. Eine winterglatte Fahrbahn in Verbindung mit zu geringen Sicherheitsabständen, Fehlern beim Überholen oder nicht angepasste Geschwindigkeit waren die Ursache. Glücklicherweise ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 11:03

    POL-CUX: Extreme Hochgeschwindigkeitsfahrt auf der B73 - Führerschein sichergestellt

    Cuxhaven (ots) - Belum. Am Sonntag (15.02.2026) fuhr ein 23-jähriger Cuxhavener als Fahrer eines PKW BMW gegen 21:50 Uhr auf der B 73 in Hemmoor an einem zivilen Streifenwagen der Polizei mit offenkundig überhöhter Geschwindigkeit vorbei. Die Beamten entschlossen sich den Fahrer zu kontrollieren und versuchten zum BMW aufzuschließen. Der Fahrer setzte seine Fahrt ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren