PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

POL-PIKUS: Absperrung im Weg

POL-PIKUS: Absperrung im Weg
  • Bild-Infos
  • Download
  • 2 weitere Medieninhalte

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Absperrmaterial einer Baustelle übersieht ein Verkehrsteilnehmer in der Samstag Nacht. In der Fürther Straße sind aktuell mehrere Elemente zwecks Absicherung einer Baustelle quer zur Fahrbahn platziert. Gegen 02.15 Uhr am frühen Sonntag Morgen, 08.02.2026 nahmen Zeugen Unfallgeräusche wahr. Nach Spurenlage ist davon aus-zugehen, dass ein allzu forscher Fahrzeuglenker heftig in das Hindernis brummte und das Absperrmaterial beschädigte. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schlamassel zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Kusel
Sachbearbeiter Verkehr
Sascha Heidenreich, PHK
Telefon: 0631 - 369-14499
E-Mail: pikusel@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/pi.kusel

Original-Content von: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren