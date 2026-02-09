POL-PIKUS: Absperrung im Weg

Polizeiinspektion Kusel und Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg

Breitenbach (Kreis Kusel) (ots)

Absperrmaterial einer Baustelle übersieht ein Verkehrsteilnehmer in der Samstag Nacht. In der Fürther Straße sind aktuell mehrere Elemente zwecks Absicherung einer Baustelle quer zur Fahrbahn platziert. Gegen 02.15 Uhr am frühen Sonntag Morgen, 08.02.2026 nahmen Zeugen Unfallgeräusche wahr. Nach Spurenlage ist davon aus-zugehen, dass ein allzu forscher Fahrzeuglenker heftig in das Hindernis brummte und das Absperrmaterial beschädigte. Der noch unbekannte Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Schlamassel zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfallgeschehen geben kann, wird gebeten sich bei der Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter Tel.: 0631 - 369-14799 bzw. der Polizeiinspektion Kusel unter Tel.: 0631 369-14499 oder pikusel@polizei.rlp.de zu melden. |pikus

